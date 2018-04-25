В Латвии завершается чрезвычайный режим

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Режим чрезвычайной ситуации в Латвии, введенный в связи с эпидемией коронавируса, перестанет действовать с 9 июня. Об этом сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш на внеочередном заседании правительства.

В свою очередь, министр здравоохранения Илзе Винькеле уточнила на пресс-конференции, что начиная с 10 июня в одном помещении могут находиться до 100 чел., а на улице на одном мероприятии — до 300.

Сейчас продолжает действовать правило, запрещающее и в помещении, и на улице собираться более 25 чел. Если количество заболевших не увеличится и частичное открытие границ не приведёт к новым вспышкам, в июле планируется разрешить уличные мероприятия с участием до 1000 чел.

Следующим шагом может быть разрешение мероприятий с участием до 250 чел. в помещении. По словам министра, разрешение на мероприятия с большим количеством людей не отменяет обязательную дезинфекцию рук и соблюдение дистанции. Она призывала на мероприятия ходить в маске.

Сейчас в правительстве идёт дискуссия и о возможном смягчении ограничений для кафе и ресторанов. Вероятно, в июне смягчат ограничения для наружных террас — за одним столом сможет сидеть больше человек, хотя дистанцию в два метра между столами соблюдать всё равно придётся.

Внутри помещений, считает Винькеле, должно сохраниться правило, по которому на одного человека должно приходиться минимум четыре квадратных метра.