В латвийских тюрьмах острая нехватка надзирателей

В качестве одной из причин, по которой работников по-прежнему не хватает, Калин назвал количество людей в стране, а также тот факт, что люди по-прежнему не откликаются на вакансии из-за предубеждений.

Калин подчеркнул, что сейчас мы должны работать над повышением престижа сотрудников мест заключения. Он также указал, что со следующего года IeVP сможет работать 24 часа в сутки, что может стать заманчивым предложением для потенциальных сотрудников — например, можно экономить ресурсы, чтобы ходить на работу.

В настоящее время в тюрьмах находится около 3,2 тысячи заключенных.

Как сообщалось, в октябре прошлого года пост главы УМЗ покинула генерал Илона Спуре, решившая уйти в отставку до истечения срока своих полномочий. На должность начальника УМЗ был избран начальник Олайнской тюрьмы Калин.