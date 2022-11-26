В латвийских тюрьмах острая нехватка надзирателей

В настоящее время в Управлении мест заключения (УМЗ) не хватает более 400 сотрудников, заявил глава управления Дмитрий Калин в программе TV3 «900 секунд».
Он указал, что большая часть вакансий приходится на сотрудников персонала тюрьмы или иного места заключения, отвечающий за наблюдение за заключенными и обеспечение безопасности.
В качестве одной из причин, по которой работников по-прежнему не хватает, Калин назвал количество людей в стране, а также тот факт, что люди по-прежнему не откликаются на вакансии из-за предубеждений.
Калин подчеркнул, что сейчас мы должны работать над повышением престижа сотрудников мест заключения. Он также указал, что со следующего года IeVP сможет работать 24 часа в сутки, что может стать заманчивым предложением для потенциальных сотрудников — например, можно экономить ресурсы, чтобы ходить на работу.
В настоящее время в тюрьмах находится около 3,2 тысячи заключенных.
Как сообщалось, в октябре прошлого года пост главы УМЗ покинула генерал Илона Спуре, решившая уйти в отставку до истечения срока своих полномочий. На должность начальника УМЗ был избран начальник Олайнской тюрьмы Калин.freecity.lv