В Латвию прибывает около десяти вертолетов из США

Фото pixabay.com

С сегодняшнего дня до 20 июля для продолжения операции Atlantic Resolve в Латвию прибудет около десяти вертолетов Black Hawk, чтобы содействовать региональной безопасности и продемонстрировать присутствие США в регионе, сообщили в отделе прессы Минобороны.

В целом на военных базах в Латвии, Германии и Польше будет размещено около 60 вертолетов Black Hawk.

Военнослужащие 101-й боевой авиационной бригады армии США будут размещены на авиационной базе в Лиелварде и вместе с Национальными вооруженными силами и боевой группой расширенного присутствия НАТО будут проводить тренировочные занятия и участвовать в учениях.

Планируется, что подразделение будет находиться в Латвии девять месяцев.

США начали операцию Atlantic Resolve после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Ее цель – продемонстрировать непрерывный вклад США в коллективную безопасность государств НАТО, способствуя миру и стабильности в странах Балтии и в Польше.