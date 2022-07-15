В Латвию с 2023 года запрещено поставлять российский газ

Сейм Латвии принял сегодня в окончательном чтении поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.
Правительство ранее уже концептуально договорилось об отказе от российского природного газа.
Первоначальное предложение о запрете поставок природного газа из России внесли депутаты Рейнис Знотиньш и Янис Циеленс («Консервативные»).
Также приняты правила для конкретных случаев по согласованию с регулирующими органами другого государства ЕС о способах обеспечения запрета на поставки природного газа из России.
Эти правила будут применяться в случаях, когда латвийский оператор системы транспортировки и хранения природного газа AО «Conexus Baltic Grid» договорится с оператором другого государства о создании единой системы передачи природного газа.freecity.lv