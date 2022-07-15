В Латвию с 2023 года запрещено поставлять российский газ

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Сейм Латвии принял сегодня в окончательном чтении поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.

Правительство ранее уже концептуально договорилось об отказе от российского природного газа.