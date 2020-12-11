В. Лешкявичюс покинул дипслужбу в связи с неоконченным высшим образованием

«За все 24 года его работы не было причин для сомнений в лояльности и компетенции В. Лешквичюса. Мы ценим его вклад. Однако закон есть закон. И после выяснения обстоятельств никаких исключений не было сделано», – отметила Р. Якилайтене.

Она отказалась комментировать, как была получена информация о высшем образовании.

По данным BNS, информацию о том, что дипломат не защитил заключительную работу выяснилась при проверке, когда В. Лешкявичюс выдвигался в этом году на пост вице-министра обороны.

Министерство обороны подтвердила, что его кандидатура была среди претендентов в вице-министры, однако деталей не предоставило.

«Могу лишь подтвердить, что рассматривалась его кандидату, проходили беседы, однако в итоге он отказался от предложения», – сказала BNS советник министра обороны Вита Раманаускайте.

В. Лешкявичюс с 2015 года до февраля этого года возглавлял представительство Литвы при НАТО, в 2013-2014 годах он был вице-министром иностранных дел.

Комментарии самого В. Лешкявичюса BNS пока получить не удалось.