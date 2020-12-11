В. Лешкявичюс покинул дипслужбу в связи с неоконченным высшим образованием

Бывший посол Литвы при НАТО Витатутас Лешкявичюс в этом году покинул дипломатическую службу, когда выяснилось, что официально у него нет высшего образования.
«После информации о незаконченном высшем образовании заявление В. Лешкявичюса об уходе с работы в министерстве было удовлетворено», – сообщила BNS представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Раса Якилайтене.
Она подчеркнула, что компетенция и лояльность В. Лешкявичюса не вызывали никаких сомнений, но он не мог оставаться в министерстве по причине законодательных требований.
«За все 24 года его работы не было причин для сомнений в лояльности и компетенции В. Лешквичюса. Мы ценим его вклад. Однако закон есть закон. И после выяснения обстоятельств никаких исключений не было сделано», – отметила Р. Якилайтене.
Она отказалась комментировать, как была получена информация о высшем образовании.
По данным BNS, информацию о том, что дипломат не защитил заключительную работу выяснилась при проверке, когда В. Лешкявичюс выдвигался в этом году на пост вице-министра обороны.
Министерство обороны подтвердила, что его кандидатура была среди претендентов в вице-министры, однако деталей не предоставило.
«Могу лишь подтвердить, что рассматривалась его кандидату, проходили беседы, однако в итоге он отказался от предложения», – сказала BNS советник министра обороны Вита Раманаускайте.
В. Лешкявичюс с 2015 года до февраля этого года возглавлял представительство Литвы при НАТО, в 2013-2014 годах он был вице-министром иностранных дел.
Комментарии самого В. Лешкявичюса BNS пока получить не удалось.