В летний сезон почти 40 прямых маршрутов для отдыха, работы и бизнеса

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В начале летнего авиационного сезона, с мая этого года в трех аэропортах страны будет предложено почти 40 маршрутов для отдыха, работы и бизнеса.

Как утверждает глава отдела авиационных услуг компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас, общие тенденции в Европе демонстрируют признаки оживления пассажирской авиации.

«В мае новые маршруты будут предложены из Вильнюсского и Каунасского аэропортов: направления будут актуальны как для летающих по популярным среди эмигрантов направлениям, так и с целью бизнеса, а также пассажирам, ищущим места для отдыха», – сказал А. Стиклюнас.

На летний сезон из Вильнюсского аэропорта запланированы восемь новых направлений. С начала мая ирландская Ryanair будет летать из Вильнюса в Афины, Париж и Осло. Кроме того, с 30 апреля стартовали рейсы «Аэрофлота» в Москву.

Из Вильнюса также будет предложено прямое авиасообщение с Барселоной (Ryanair), Дортмундом (Wizzair), Дублином (Ryanair), будет предложен рейс в лондонский аэропорт Станстеда (Ryanair). В конце мая Wizzair предложит рейсы на Ларнаку.

Из Каунаса с мая запланированы шесть новых правлений — Wizzair будет летать в норвежские города Олесунд и Ставанге, а Ryanair планирует рейсы в испанскую Аликанте, на греческий остров Родос и в Пафос на Кипре.

С 31 мая из Каунасского аэропорта будет предложено прямое авиасообщение с норвежским городом Бергеном (Wizzair).