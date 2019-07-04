В лидерах по продажам автомобилей

Фото BFL/Томаса Лукшиса

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В Литве продажи автомобилей в мае выросли на 35,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель является самым высоким в Евросоюзе, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

На втором месте по росту продаж машин в мае находится Румыния с показателем в 12,6%. Третью строчку занимает Польша, где этот показатель составил 11,2%.

Самое серьезное падение продаж в этот период отмечено в Швеции, Дании и Финляндии.

В мае текущего года в ЕС на рынке легковых автомобилей наблюдался умеренный рост после восьми месяцев спада. Число зарегистрированных новых машин увеличилось на 0,1%— до 1400518 авто.

Самый продаваемый бренд автомобилей в Литве — Fiat. В мае Fiat 500 стал лидером продаж, всего за месяц было куплено 1348 машин. На втором месте находится автомобиль Toyota RAV 4, который приобрели 126 покупателей. Третье место разделили Jeep Renegade и Fiat Tipo — эти модели купили 125 человек.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ