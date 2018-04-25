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В Литве 37 новых случаев заболеваний коронавирусом

Nuotrauka sam.lrv.lt

Национальный центр общественного здоровья (NVSC) сообщает, что за последние сутки в Литве подтверждено 37 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Двадцать девять из них зарегистрированы в Каунасском уезде, четыре — в Вильнюсе, три — в Клайпеде, один случай зарегистрирован в Паневежском уезде.

После контакта с больными,обстоятельства заражения шести человек пока не известны. Еще семнадцать случаев связаны со вспышкой в ​​транспортной компании Каунаса, первый из которых завезен из Украины. Кроме того, накануне было зарегистрировано еще четыре случая завоза из Польши, Мальты, Мексики и Германии.

вспышки зарегистрированы в Каунасском, Клайпедском и Паневежском уездах.

В пятницу в Клайпедском уезде зарегистрировано два случая завоза — заболевание COVID-19 подтверждено у лиц, вернувшихся из Польши и Мексики. Оба человека испытывают симптомы, характерные для коронавирусной инфекции.

Один случай завоза был зарегистрирован в Каунасском уезде у человека, приехавшего в Литву с Мальты. Он не испытывает симптомов, характерных для коронавируса, изученных профилактически.

Другой случай завоза был зарегистрирован у жителя Паневежского уезда. Человек вернулся из Германии. Исследование на коронарную инфекцию было проведено из-за предполагаемых симптомов COVID-19.

Первый случай, зарегистрированный в Каунасской транспортной компании (всего семнадцать), также оценивается как завозный. Считается, что болезнь распространилась с 27 июля. Источником стал человек, который приехал работать в Литву из Украины через Беларусь.

Десять человек заразились после контакта с заболевшими.
Девять из десяти случаев выявлены в Каунасском уезде, один — в Вильнюсе. Семь случаев носят симптоматический характер, у трех человек отсутствуют симптомы, характерные для инфекции.

Четыре из этих пациентов — члены одной семьи. Как заразился первый член этой семьи, не ясно, т.е. этот случай классифицируется в сегодняшней статистике как случай, у которого не было выявлено цепочек заражения.
Кроме того, один из этих десяти случаев связан со вспышкой, вызванной экскурсией «Прорыв — Таураге». Это уже двенадцатый случай, связанный с данным мероприятием.
Обстоятельства заражения шести человек до сих пор не установлены.

Два из этих случая зарегистрированы в Каунасском уезде. Как эти люди заразились, не ясно. Оба чувствуют симптомы.

Один из этих людей является членом семьи, состоящей всего из пяти человек. Считается, что эта семейная вспышка могла произойти после посещения в Каунасе 26 июля циркового представления.

Еще три случая, цепочка заражений которых не установлена, зарегистрированы в Вильнюсе. Два человека испытывают симптомы, характерные для коронавируса, а у одного — нет. Этот человек прошел профилактическое обследование — перед отъездом в командировку.

Установлено, что один из этих лиц работает в Литовском национальном театре оперы и балета. Деятельность театра была приостановлена ​​до отдельного распоряжения НВСК. В настоящее время организуется опрос всех сотрудников.
Обстоятельства заражения одного человека в Клайпедском уезде также неясны. Субъект был проверен на наличие симптомов, характерных для COVID-19. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Всего в транспортной компании Каунаса семнадцать случаев.
COVID-19 вчера подтвердили семнадцать иностранцев, которым поставили диагноз с 27 июля. Они были размещены в помещении UAB Hegelmann transporte, расположенном на проспекте Прамонес. Согласно эпидемиологическому исследованию, люди были изолированы по прибытии. Все они не сообщили о симптомах, характерных для инфекции.
Как сказано в сообщении NVSC, UAB Hegelmann transporte получила указание произвести уборку и дезинфекцию помещения (пр. Прамонес 13, Каунас). Также руководству компании была предоставлена ​​информация о следующих шагах, о том, как следует разделить потоки вновь прибывших или возвращающихся в Европу, как организовать их изоляцию в отдельных помещениях, и о расследовании.

В Литве в общей сложности подтвержден 2231 случай COVID-19 у конкретных людей, 469 человек все еще болеют, а 1668 выздоровели.

l24.lt

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