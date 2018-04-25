В Литве 603 новых случая коронавируса, скончались пять человек

В целом вирус выявлен у 10 184 лиц, продолжают болеть 5740, выздоровели 4073 человека.

За сутки от коронавируса скончались пять человек. По данным НЦОЗ, еще два лица, заболевшие коронавирусом, скончались по другим причинам. Общее число зараженных вирусом, но умерших по другим причинам составило уже 46 человек.

В изоляции находятся 31 тыс. 525 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрированы 375 привозных случаев.

За минувшие сутки было взято 5266 проб по подозрениям на коронавирус – почти в два раза меньше, чем за сутки до этого. В целом в Литве выполнено 951 тыс. 701 тест.