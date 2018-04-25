default image
Активность избирателей во II туре парламентских выборов Литвы составила 39,7%

Подробнее...
default image
В Литве 603 новых случая коронавируса, скончались пять человек

Подробнее...
default image
“Повелитель драконов” – путешествие в волшебную страну

Подробнее...
default image
Безработные вышли из «тени»

Подробнее...
default image
Клиника «Томография»: сезонная профилактика

Подробнее...
default image
Литва финансово способна выдержать еще одну вспышку коронавируса

Подробнее...
default image
Запрещен лов лосося и кумжи

Подробнее...
default image
Навстречу новой жизни

Подробнее...
default image
Безопасность данных

Подробнее...
default image
Устоять и продолжить развитие

Подробнее...
default image
Старшее поколение - на рынке труда

Подробнее...
default image
В ожидании достойной пенсии

Подробнее...
default image
Бюджет 2021: как возможности, так и риски

Подробнее...
default image
Статистика коронавируса бьет рекорды

Подробнее...
default image
Обновят систему оплаты за проезд

Подробнее...
default image
Какова цена тепла

Подробнее...
default image
Индекс взяточничества

Подробнее...
default image
Переходим на зимнее время

Подробнее...
default image
Брусничка

Подробнее...
default image
Отцы VII Вселенского Собора. Иверская икона Божией Матери

Подробнее...
default image
Великобритания сокращает расходы

Подробнее...
default image
А. Вярига: в список самой высокой заболеваемости войдет большинство крупных самоуправлений

Подробнее...
default image
В России сократят рабочую неделю?

Подробнее...
default image
Президент Сербии объявил войну мафии

Подробнее...
default image
Документальный фильм "Франциск" не меняет учение Церкви – епископы Литвы

Подробнее...
default image
Вся Польша переходит в красную зону из-за всплеска COVID-19

Подробнее...
default image
В Литве завершается подключение части GIPL к системе

Подробнее...
default image
На Игналинской АЭС готовятся к частичному демонтажу оборудования второго реактора

Подробнее...
default image
Во Франции приняли комплекс срочных мер против терактов

Подробнее...
default image
Министерство рассматривает возможность национальной авиакомпании Литвы

Подробнее...
default image
В ВОЗ сделали неутешительный прогноз по пандемии

Подробнее...
default image
Acme Grupe идет в бизнес солнечной энергетики

Подробнее...
default image
Беларусь изменила правила въезда

Подробнее...
default image
Э. Густас: новые правила природоохраны ЕС могут стать бременем для литовских фермеров

Подробнее...
default image
Лишь 47% женщин трудоспособного возраста работают - ООН

Подробнее...
default image
Названы лучшие пенсионные системы мира

Подробнее...
default image
Литва на год продлила возможность переезда в страну для литовцев Венесуэлы

Подробнее...
default image
Названы города Европы с самым грязным воздухом

Подробнее...
default image
СРФП Литвы конфисковала химические смеси и прочие подделки на 2 млн евро

Подробнее...
default image
Первый тур выборов с нарушениями

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости

В Литве 603 новых случая коронавируса, скончались пять человек

Nuotrauka pixabay.com

В Литве подтверждены 603 новых случая коронавируса, скончались пять человек, сообщил в воскресенье Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Общее количество смертей от COVID-19 выросло 134.

Это крупнейшее число выявленных за сутки случаев в Литве с начала пандемии.

реклама

В целом вирус выявлен у 10 184 лиц, продолжают болеть 5740, выздоровели 4073 человека.

За сутки от коронавируса скончались пять человек. По данным НЦОЗ, еще два лица, заболевшие коронавирусом, скончались по другим причинам. Общее число зараженных вирусом, но умерших по другим причинам составило уже 46 человек. 

В изоляции находятся 31 тыс. 525 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрированы 375 привозных случаев. 

За минувшие сутки было взято 5266 проб по подозрениям на коронавирус  – почти в два раза меньше, чем за сутки до этого. В целом в Литве выполнено 951 тыс. 701 тест.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.