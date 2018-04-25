В Литве безопасно, утверждает полиция после статьи Fox New о масштабе убийств

Жить в Литве и посещать страну вполне безопасно, говорит заместитель генерального комиссара полиции Литвы Эдвардас Шилерис.
«Могу утверждать, что абсолютно на всей территории Литвы безопасно (…) Тому, как безопасно живут литовцы, многие должны позавидовать, и особенно тот портал, который утверждает обратное», – сказал журналистам в четверг один из руководителей полиции.
Он сказал это после того, как американский канал Fox News в среду обнародовал статью, в которой говорится, что три крупнейших города Литвы лидируют во всей Европе по показателю убийств.
«Мы не считаем, что это правда. Важный момент в том, что каждое государство, предоставляя статистику, ведет подсчет очень по-разному – одни подсчитывают убийства, другие – убийства с оружием, погибших в авариях людей», – сказал Э. Шилерис.
Он также сказал, что в стране наметилась тенденция к снижению убийств – в прошлом году было зафиксировано 97 убийств во всей Литве.
«Это самое низкое число с 1980 года. Такого низкого числа еще никогда не было», – сказал представитель полиции.
По словам Э. Шилериса, в стране убийства происходят чаще всего во время бытовых конфликтов, а не в общественных местах.
«И горожане, и гости городов должны чувствовать себя в безопасности», – сказал Э. Шилерис.
Он также добавил, что статистику убийств можно ещё снизить.
«Меньше пить нужно», – отметил Э. Шилерис.
На пресс-конференции он сказал, что в столице в 2018 году было совершено девять убийств, в Каунасе – 13, в Клайпеде – 7, два из них не раскрыты.
Между тем в 2019 году в Вильнюсе зафиксировано 18 убийств, в Каунасе – 13, в Клайпеде – 6, два из которых не раскрыты.
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