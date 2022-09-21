В Литве чаще банкротятся мужчины во возрасте 45–55 лет

Глава юридического отдела Creditinfo Lietuvos Довиле Крикщюкайте говорит, что вначале закон был сложным и редко применялся, поэтому банкротств резидентов было относительно немного.

«Однако сейчас у нас уже есть практика применения этого закона, поэтому число резидентов, признанных неплатежеспособными, за последние годы увеличилось до 6 раз», — отметила в сообщении Крикщюкайте.

Как говорится в сообщении, 58% (614) из более чем 1 тыс. банкротов были мужчины и 42% (440) женщины.

Анализ показал, что чаще всего банкротом объявляют людей в возрасте 45-55 лет — они составляют почти треть (32,7%) всех банкротов. 29,8% в возрастной группе 35-45 лет, а моложе 25 лет было только двое.

Почти за 10 лет уменьшилось не только общее количество банкротных долгов, но и их средний размер. Например, в 2013 году у 10 таких людей было в общей сложности было 163 долгов, а их средняя сумма превышала 184 тыс. евро, а в этом году у 122 банкротов было 137 долгов, средний из которых не достигал 100 тыс. евро.

За это время банкроты накопили более 428 млн евро долга, из которых 92% (более 393 млн евро) состояла из непогашенных сумм перед банками, почти 9 млн они были должны различным иностранным инвесторам, 7 миллионов евро — кредитным униям, 3,2 миллиона евро — для лизинговым компаниям и специализированным банкам.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено