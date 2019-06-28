В Литве чаще будут назначать наказания, не связанные с лишением свободы

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

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Сейм принял пакет поправок к законам, который позволит чаще применять наказания, не связанные с лишением свободы. Большинство поправок вступят в силу с июля следующего года.

Инициировавшее изменения Министерство юстиции аргументирует, что изменения сократят число заключенных и помогут сэкономить.

По утверждению министерства, после принятия поправок число заключенных, совершивших нетяжкие преступления, снизится на 15%, это поможет сэкономить более 1,5 млн. евро.

Литва почти в два раза превышает средний показатель в ЕС по числу осужденных на одного жителя, т.е. на 100 тыс. жителе приходятся 235 осужденных.

По утверждению министерства, в Литве наказание в виде реального заключения назначается примерно 30% осужденных, в Германии – 5%, в Польше – 9%, во Франции – 18%.

Поправки предусматривают чаще применять пробацию, интенсивный контроль с отсрочкой наказания, условное освобождение, также штраф, ограничение свободы.

Поправки упрощают условное освобождение для осужденных с примерным поведением – создана возможность освободить таких осужденных, применив в их отношении интенсивный контроль, если они отбыли не менее ¾ срока наказания.

Помимо прочего, в качестве наказания предлагается чаще применять и другую меру – взносы в фонд пострадавших лиц.