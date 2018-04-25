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TOP,Культура,Новости

В Литве дополнили список культурного наследия

Фото BFL/Andrius Ufartas

Национальный список нематериального культурного наследия Литвы пополнили десять передающихся из поколения в поколение традиций, сообщил Национальный центр культуры Литвы.

Свод пополнили бортевое пчеловодство (бортничество) Варенского края, изготовление флюгеров для парусных лодок в Куршском заливе, свадебная традиция караимов Литвы, поясные сумки-карманы Малой Литвы (Калининградская область России), банная традиция, Праздник росы в Кернаве, пасхальная традиция барабанного боя в Аукштайтии, традиция татарского свадебного пирога чак-чак, традиция запоминания и употребления топонимов, традиция песнопений крестного пути в Жемайтии.

В  Национальном списке нематериального культурного наследия Литвы сейчас значится 32 ценности, включая и три ценности, которые включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — искусство изготовления резных деревянных крестов и символику крестов в Литве, многоголосные литовские песни полифонического склада, традицию праздников песни и танца в Эстонии, Латвии и Литве.

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