В Литве думают о создании военной дивизии, говорит министр обороны

«У нас также есть амбиции, ну, например, получив мощности дивизионного уровня, такие как HIMARS, создать в будущем литовскую дивизию», — сказал Анушаускас в интервью, которое транслировалось во вторник на Delfi.

Численность армейской дивизии обычно составляет от 10 тыс. до 15 тыс. военнослужащих, дивизия состоит из нескольких бригад.

В настоящее время в литовской армии служат около 11,5 тыс. профессиональных военных, почти 3,5 тыс. призывников, почти 5,4 тыс. ополченцев.

Сейчас в составе Сухопутных войск имеется три бригады, одна из которых состоит из военнослужащих резерва и штабных военных.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено