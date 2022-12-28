В Литве думают о создании военной дивизии, говорит министр обороны

Министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что Литва рассматривает возможность создания военной дивизии.
Такие амбиции, по его словам, стали возможными благодаря приобретению вооружения дивизионного уровня, такого, как реактивная артиллерийская система HIMARS.
«У нас также есть амбиции, ну, например, получив мощности дивизионного уровня, такие как HIMARS, создать в будущем литовскую дивизию», — сказал Анушаускас в интервью, которое транслировалось во вторник на Delfi.
Численность армейской дивизии обычно составляет от 10 тыс. до 15 тыс. военнослужащих, дивизия состоит из нескольких бригад.
В настоящее время в литовской армии служат около 11,5 тыс. профессиональных военных, почти 3,5 тыс. призывников, почти 5,4 тыс. ополченцев.
Сейчас в составе Сухопутных войск имеется три бригады, одна из которых состоит из военнослужащих резерва и штабных военных.
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