В Литве еще два человека скончалось от коронавируса

В понедельник появилась информация, что в Литве еще два человека скончались от коронавируса.

„До сегодняшнего дня был зафиксирован 41 случай смерти от коронавируса, а когда мы готовились к этой пресс-конференции, стало известно о двух скончавшихся от коронавируса в Клайпеде», — сообщила в понедельник на пресс-конференции директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

Таким образом, общее число смертей от коронавируса составляет 43.

Р. Лингене сообщила, что в настоящее время в больницах с коронавирусом лежит 129 человек, 16 из них — в реанимации, а 25 с кислородными масками.

В понедельник Министерство здравоохранения сообщило, что в воскресенье в Литве было взято 2287 проб на коронавирус и выявлено 11 новых случаев заражения. Общее число зараженных выросло до 1440. Всего уже проведено 106 775 тестов.