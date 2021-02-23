В Литве фиксируется повышенная загрязненность воздуха

«Пока прогнозы не очень утешительны, поскольку загрязненная масса воздуха еще не покинет нас до выходных. Очевидно, что в большей или меньшей степени это загрязнение у нас будет всю неделю», – сказала специалист.

Она утверждает, что повышенная загрязненность воздуха во всей Европе образовалась по причине неблагоприятных загрязненных масс воздуха.

«Практически над всей Европой установилась загрязненная воздушная масса, эти концентрации лишь растут. Метеорологические условия не достаточны для того, чтобы она развеялась – нет ветра», – сказала В. Бимбайте.

Она рекомендует людям не заниматься спортом на улице, не ходить на длительные прогулки, не проветривать дома утром и вечером, когда бывают наибольшие концентрации загрязнений, делать это в полдень.