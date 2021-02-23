В последние дни в Литве фиксируется повышенная загрязненность воздуха, жителям советуют отказаться от тренировок на улице, а жилье проветривать только в дневное время.
«Фиксируется большое загрязнение воздуха. Вчера мы фиксировали превышение предельных норм твердых частиц на станциях замеров качества воздуха во всех городах, также в некоторых местах фиксировали повышение концентрации диоксида азота», – сказала BNS представитель отдела оценки качества воздуха Агентства защиты окружающей среды Вилма Бимбайте.
«Загрязнение воздуха значительно повысилось, и сегодня сохраняются также большие концентрации твердых частиц – очевидно, и сегодня будут фиксироваться превышения», – сказала она.
По ее словам, сходная загрязненность воздуха будет держаться несколько дней.
«Пока прогнозы не очень утешительны, поскольку загрязненная масса воздуха еще не покинет нас до выходных. Очевидно, что в большей или меньшей степени это загрязнение у нас будет всю неделю», – сказала специалист.
Она утверждает, что повышенная загрязненность воздуха во всей Европе образовалась по причине неблагоприятных загрязненных масс воздуха.
«Практически над всей Европой установилась загрязненная воздушная масса, эти концентрации лишь растут. Метеорологические условия не достаточны для того, чтобы она развеялась – нет ветра», – сказала В. Бимбайте.
Она рекомендует людям не заниматься спортом на улице, не ходить на длительные прогулки, не проветривать дома утром и вечером, когда бывают наибольшие концентрации загрязнений, делать это в полдень.