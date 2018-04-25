В Литве – фонд для инвестиций в борьбу с климатическими изменениями

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С 2021 года в Литве и еще в девяти странах Евросоюза начнет действовать новый Фонд модернизации, предназначенный для инвестиций в борьбу с климатическими изменениями. В среду правительство утвердит порядок отбора проектов этого фонда.

По словам советника Группы по политике климатических изменений Министерства окружающей среды Лины Чейчите, Литве планируется выделить из этого фонда в 2021-2030 годах более 200 млн евро помощи. Фонд будут составлять средства от торговли оборотными разрешениями на загрязняющие выбросы Евросоюза.

«Фонд новый, будет официально действовать со следующего года. Он предназначен для десятка стран Евросоюза с более низкими доходами, среди которых Литва, Польши, и вообще больше стран Центральной и Восточной Европы. Он создан для перехода к экономике низких, нулевых выбросов. Для того, чтобы все происходило быстрее, создается дополнительный фонд», – пояснила BNS Л. Чейчите.

Для получения помощи из Фонда модернизации Литва должна будет подавать заявки в Европейский инвестиционный банк и Еврокомиссию, однако, прежде всего их будет оценивать отдельная комиссия в Литве.

Планируется, что Агентство управления проектами в сфере окружающей среды будет отвечать за отбор проектов и их надзор.