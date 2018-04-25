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В Литве и в Латвии обнаружена партия наркотиков в 320 кг

Фото с сайта Policija.lt

В воскресенье в литовском Каунасе и в Латвии по подозрениям в торговле наркотиками были задержаны два лица, обнаружено 320 килограммов наркотических веществ, сообщила в среду Криминальная служба таможни.  

В ходе международной операции, которую координировал Европол, были задержаны два гражданина, подозреваемые в торговле наркотиками, партия наркотических веществ, обнаружено оружие и почти полмиллиона евро. 

Международная операция началась ранним утром воскресенья в окрестностях латвийского Даугавпилса, когда криминалисты литовской таможни и сотрудники Отдела по контролю над наркотическими веществами латвийской полиции задержали грузовик Man, за рулем которого находился гражданин Беларуси И. Б. 

Среди прочих товаров, которые провозились в машине, было и 320 кг (около  759 тыс. единиц) разноцветных таблеток. Есть предположение, что это одна из смесей амфетамина «экстази». 

Стоимость этих наркотиков на черном рынке может достигать около 2,7 млн евро. 

По данным должностных лиц, в последнее время перевозчики наркотиков избегают пересекать территорию Литвы. Этот груз был задержан, когда грузовик следовал в Россию, а в Латвию он прибыл из Нидерландов, паромом перебрался из Германии в латвийский порт Лиепая. 

Почти в это же время в Каунасе группа криминалистов вместе с сотрудниками спецподразделения Aras задержали ранее не судимого жителя Каунаса Й. Д, которого подозревают в организации группы по контрабанде наркотиков. 

Успешно проведенная операция связана с начатым в 2014 году досудебным расследованием в связи с задержанием более 300 кг гашиша на литовско-польской границе. 

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