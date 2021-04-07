В Литве идет подготовка к прививкам кассиров, полицейских и больших коллективов

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Министерство здравоохранения Литвы готовится к изменению порядка приоритетов вакцинации от COVID-19, согласно которому после упомянутых ранее приоритетных групп сразу же перейдут к вакцинации должностных лиц, кассиров и коллективов, в которых работают более 250 человек.

В проекте министра здравоохранения Арунаса Дулькиса предусматривается, что, если в центрах вакцинации не удастся составить полный список желающих на неделю из прививаемой сейчас приоритетной группы, а также из группы последующего приоритета, чтобы использовать все имеющиеся вакцины, то будут приглашаться лица, выполняющие «жизненно важные для государства функции».

В эту последнюю группу входят полицейские, пограничники, пожарники-спасатели, прочие сотрудники служб МВД, разведки, военные, работники Национального центра общественного здоровья, лица, работающие на предприятиях, которые внесены в списки первой и второй категории по важности для нацбезопасности. Среди них – и работники розничных магазинов, выполняющие контактную работу (кассиры, работники зала, охранники), и прочие лица, выполняющие важные для государства функции контактную работу.

После них будут приглашать работников компаний, учреждений, организаций, в которых работают более 250 человек, приоритет будет отдаваться тем компаниям или учреждениям, в которых за последний месяц было больше всего вспышек COVID-19.

Такое решение было принято потому, что люди пожилого возраста и имеющие хронические заболевания медлят с вакцинированием и ждут вакцин производства Moderna или Pfizer.