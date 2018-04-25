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TOP,Новости,Политика

В Литве инициируется создание новой партии, сменится лидер

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

В среду правление партии Порядок и справедливость приняло решение сформировать новую политическую партию с новым председателем.

«Мы приняли общим согласием решение о создании нового политического образования», — заявил журналистам после заседания председатель партии Порядок и справедливость Ремигиюс Жемайтайтис.

Он сказал, что на правлении договорились насчёт того, что лидером новой партии должен быть человек со стороны.

Его первый заместитель в партии Витаутас Камблявичюс, недавно вступивший в конфликт с Жемайтисом, подтвердил свои намерения создать новую политическую силу.

«Мы создаём новую партию и ищем нового лидера», — заявил журналистам политик.

Жямайтайтис утверждает, что новая политическая сила будет названа «Суверенная Литва» либо «Единая Литва — Суверенная Литва».

Председатель партии «Порядок и справедливость» сказал, что на следующей неделе рабочая группа начнёт переговоры с потенциальными лидерами партии, в движение будут приглашены и другие люди.

BNS

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