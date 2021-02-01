В Литве карантинные ограничения привели к насилию в семье и конфликтам

«Ситуация в семьях стала намного хуже, чем была во время первого карантина. Есть прекрасные семьи, которые в нормальных условиях даже не столкнулись бы с различными проблемами, но из-за карантина, оказавшись в заточении один на один дома, их эмоциональное состояние ухудшается и возникает напряжение», — рассказала BNS Раса Зайдовайте из фонда благотворительности и поддержки „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“.

«Родители говорят:« Мы сходим с ума, хочется этих детей просто взять и встряхнуть». Естественно, они не могут остановить себя, это состояние не контролируется и тогда человек совершает недопустимые поступки», — добавила она.

По ее словам, это особенно тяжело в тех семьях, где родители лечатся от психических расстройств, борются с алкогольной или наркотической зависимостью.

«Теперь эти люди, запертые дома, сталкиваются с самым большим врагом — самим собой, каждый день происходит борьба именно с собой. В конце концов, не все могут совладать со своими чувствами, и поэтому возникают конфликты», — сказала Раса Зайдовайте.

По ее словам, второй карантин указал на рост злоупотребления алкоголем, что спровоцировало еще больше конфликтов.

По словам Р. Зайдовайте, можно было хотя бы частично уменьшить ущерб, реализовав различные информационные кампании по управлению эмоциями, гневом и стрессом. По ее словам, не хватало информации по телевидению, которое население много смотрит во время карантина.

«Тогда это привлекло наше внимание. Я думаю, что правительству нужно было инвестировать, например, в короткие обучающие видео о том, что делать в различных ситуациях, когда возникает напряженность. Потому что объявление о том, что вы можете просмотреть информацию на той или иной странице в интернете, не работает. Люди более восприимчивы к визуальной информации, и, поскольку все в доме привязаны к одному телевизору, это могло бы быть хорошим способом просвещения», — прокомментировала она.

По словам представителя „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“, это может не только помочь предотвратить насилие, но и спасти сами семьи, поскольку конфликты увеличивают риск развода.

«Иногда мы разговариваем с семьей и видим, что это последствие карантина. Два человека, имеющие работу, образованные, умные, но в данной ситуации они просто не слышали друг друга. И единственным выходом для них остается развод. И от этого больше всего страдают дети », — сказала Р. Зайдовайте.

Информация ЛК по сообщению BNS