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В Литве коронавирус установлен ещё у 7 медиков, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

В Литве коронавирус установлен в общей сложности у 51 медика.

«По данным на вечер воскресенья, заразившихся медиков было 44, сегодня эта цифра 51», — сказал BNS в понедельник эпидемиолог НЦОЗ Дайва Размувене.

По её словам, в Вильнюсе больны 17 медиков, в Клайпеде — 15, в Укмерге — 8, в Каунасе — 8, в Паневежисе — 3.

Минздрав недавно сообщил, что на предмет вероятного заражения будут проверяться все специалисты-медики.

Медики, у которых проявились даже минимальные симптомы COVID-19, должны проверяться незамедлительно.

В Литве установлено 484 случаев COVID-19, умерло семь заражённых, один человек выздоровел.