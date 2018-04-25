В Литве коронавирус выявлен в 14-ти учерждениях опеки

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В Литве коронавирус выявлен в 14-ти учреждениях опеки и ухода, сообщил в четверг Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

«В данный момент в 14-ти учреждениях социальной опеки выявлено хотя бы по одному случаю», – заявила на пресс-конференции представитель НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

Новейшие очаги в Антавиляйском доме престарелых, что на окраине Вильнюса, где коронавирус выявлен у 11 постояльцев и 4 работников, а также в Картенской католической больнице поддерживающего лечения и ухода в Кретингском районе – здесь коронавирус выявлен у 22 пациентов и пяти работников.

Недавно при профилактической проверке выявлены случаи в двух учреждениях ухода и опеки в Аникшчяйском районе, где больны по одному работнику.

Г. Мегелинскене подчеркнула, что в этих учреждениях своевременно были предприняты все необходимые меры превенции, работники были вовремя изолированы.