В Литве мероприятия по случаю 80-летия сталинских ссылок

Четырнадцатого июня 1941 года в три часа утра, советские репрессивные структуры начали массовой вывоз жителей Литвы в удаленные северные территории.

По данным Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, за эти несколько дней июня было погружено в вагоны для скота и вывезено с Родины около 18 тыс. жителей страны.

Пятнадцатого июня 1940 года СССР оккупировал Литву. За годы оккупации было арестовано и выслано 280 тыс. граждан Литвы.