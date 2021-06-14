TOP,Новости,Общество

В Литве мероприятия по случаю 80-летия сталинских ссылок

Фото lrkm.lrv.lt

В понедельник в Литве проходят мероприятия, посвященные Дню траура и надежды – 14-ого июня 80 лет назад советские власти начали массовые ссылки жителей Литвы вглубь СССР. 

Мероприятия, приуроченные к этой дате, состоятся в Вильнюсе и в других местах Литвы. 

реклама

Четырнадцатого июня 1941 года в три часа утра, советские репрессивные структуры начали массовой вывоз жителей Литвы в удаленные северные территории. 

По данным Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, за эти несколько дней июня было погружено в вагоны для скота и вывезено с Родины около 18 тыс. жителей страны.

Пятнадцатого июня 1940 года СССР оккупировал Литву. За годы оккупации было арестовано и выслано 280 тыс. граждан Литвы. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.