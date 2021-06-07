В Литве можно получить цифровое иммунное удостоверение ЕС по коронавирусу

По ее словам, в Литве сейчас уже сгенерированы первые 300 тыс. удостоверений.

«В эту минуту, поскольку постоянно идет загрузка данных в электронную систему здравоохранения e.sveikata, цифровое удостоверение могут получить примерно 300 тыс. жителей Литвы, которые или переболели, или привиты. Это постоянный процесс», — сказала вице-министр.

Согласно данным Департамента статистики, COVID-19 в Литве переболели и сейчас живы более 250 тыс. человек, хотя бы одной дозой вакцины привито более 1,11 млн человек.

Сейчас удостоверения генерируются прежде всего привитым гражданам (и первой, и второй дозой), потом — переболевшим. На последнем этапе будут генерироваться удостоверения сделавшим тест здоровым жителям.

В отличии от «паспорта возможностей», это удостоверение переболевшим и полностью привитым не нужно будет регулярно обновлять, однако это должны будут делать те, кто тестируется. Получить удостоверение можно будет и после прививки первой дозой, однако после прививки второй дозой его придется обновить.

С начала июня цифровое иммунное удостоверение ЕС по коронавирусу можно получить примерно в десяти странах Сообщества. Все остальные страны-члены ЕС и Шенгенского пространства должны присоединиться к этой системе до начала июля.

Удостоверение по COVID выдается в целях упрощения процедур проверки на границе. Однако каждая из стран может устанавливать собственные требования, предъявляемые к путешествующим людям.

Согласно действующим сейчас в Литве требованиям, дополнительные ограничения не применяются в отношении привитых от коронавируса или переболевших им людей при выезде и прибытии, спустя неделю после вакцинации второй дозой Pfizer, двух недель после второй дозы Moderna,15 суток после второй дозы AstraZeneca и двух недель после дозы Johnson & Johnson.

Также ограничения не применяются для переболевших, если не прошло 180 дней с момента диагноза COVID-19 (установленного по результатам теста ПЦР, а также после антигенного теста). Правда в цифровом удостоверении ЕС факт того, что человек переболел COVID, фиксируется только после положительного результата теста ПЦР.

Если человек не отвечает установленным требования вакцинации или выздоровления, до прибытия в Литву ему требуется предъявить отрицательный тест на коронавирус, выполненный не позднее чем за 72 часа до поездки, отношении его также применяется изоляция.

Прибывающие в Литву, у которых есть цифровое удостоверение ЕС по COVID, сейчас проверяются в обычном порядке, как и обладающие национальным документом, подтверждающим факт прививки или того, что человек переболел. До первого июля Реестровый центр планирует предоставить цифровую программу для проверки, которая будет считывать QR-код.

Цифровое удостоверение по COVID указывает лишь необходимые данные: имя, фамилию, дату рождения, соответствующую информацию о вакцинации, или выздоровлении, и уникальный идентификатор. Страны, которые, которые посещает человек, не имеют право хранить информацию. Для проверки подтверждается лишь срок действия удостоверения и его подлинность. Все данные остаются в ведении государства, которое выдало удостоверение.

Цифровое удостоверение для жителей Литвы по COVID-19 будет предназначаться не только для поездок в страны ЕС, оно будет действовать и внутри страны, предоставляя те же преимущества, которые предоставляет паспорт возможностей. Все же пока в Литве жителей призывают пользоваться внутренним паспортом возможности по причине упрощенной процедуры проверки и более мягких требований вакцинации.

По словам Ж. Симонайтите, сейчас Литвы обсуждает с Латвией и Эстонией единые правила для приезжающих.