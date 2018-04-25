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В Литве на превенцию коронавируса выделено 1,2 млн евро из госрезерва

Nuotrauka www.pixabay.com

В Литве на превенцию коронавируса из государственного резерва правительство выделило 1,24 млн евро.

Эти средства выделяются Министерству здравоохранения на приобретение средств личной защиты  – респираторов (80 тыс. единиц), дезинфектантов для рук (100 тыс. литров).

Чтобы обуздать угрозу коронавируса правительство 26 февраля объявило в страну экстремальную ситуацию. В тот же день из резерва правительства было выделено 150 тыс. евро на приобретение дополнительных средств защиты.

В Литве пока установлен один случай заражения коронавирусом. По данным на вторую половину дня вторника, новых случаев заражения не выявлено, сообщил кабмин. Сейчас в стране под наблюдением находится более 5,5 тыс. человек, которые вернулись с территорий, в наибольшей степени затронутых вирусом за рубежом.

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