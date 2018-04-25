В Литве на время останавливаются медпроверки призывников

Nuotrauka kam.lt/ aut. Alfredas Pliadis

Во вторник литовская армия сообщила, что до 3 апреля останавливает проверку здоровья призывников.

Сообщается, что данные призывникам указания прибыть на проверку здоровья отменяются или переносятся на более поздний срок.

«С каждым призывником свяжутся индивидуально и согласуют новое время проверки здоровья», – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Служба военной обязанности и комплектации просят призывников, которым даны указания предоставить документы или связаться, делать это удаленным способом.