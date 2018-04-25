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TOP,Армия,Здравоохранение,Новости

В Литве на время останавливаются медпроверки призывников

Nuotrauka kam.lt/ aut. Alfredas Pliadis

Во вторник литовская армия сообщила, что до 3 апреля останавливает проверку здоровья призывников. 

Сообщается, что данные призывникам указания прибыть на проверку здоровья отменяются или переносятся на более поздний срок.

«С каждым призывником свяжутся индивидуально и согласуют новое время проверки здоровья», – говорится в сообщении, распространенном во вторник. 

Служба военной обязанности и комплектации просят призывников, которым даны указания предоставить документы или связаться, делать это удаленным способом.  

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В понедельник к службе Батальона общей поддержки им Великого князя Литвы Витяниса приступили 170 призывников и добровольцев. 

11 мая еще 60 граждан приступят к службе в ВМС Литвы. 

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