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В Литве начались национальные исследования мутаций коронавируса

Фото sam.lrv.lt

Для того, чтобы наблюдать за разнообразием обнаруживаемых в Литве штаммов коронавируса, их распространением и изменениями их генома, начинаются национальные исследования по отслеживанию генома, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы (Минздрав).

Организация и координация данного процесса поручена Национальной лаборатории по охране общественного здоровья (НЛООЗ).

Она должна будет обеспечить, чтобы в неделю исследовался процент от всех положительных случаев, однако выполнялось бы не менее 200 исследований.

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Кроме того, Национальная лаборатория заключит договоры с клиниками в Вильнюсе и Каунасе, с Вильнюсским университетом и Литовским медуниверситетом о проведении исследований.

К проекту по отслеживанию геномов коронавируса планируется подключить и Национальный институт по оценке риска в области пищевых продуктов и ветеринарии. 

Данное исследование будет финансироваться государством. Также за помощью будет обращение в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе правительство поручило Министерствоу здравоохранения организовать и координировать отслеживание генома, чтобы установить мутации вируса. 

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