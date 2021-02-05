В Литве начались национальные исследования мутаций коронавируса

Кроме того, Национальная лаборатория заключит договоры с клиниками в Вильнюсе и Каунасе, с Вильнюсским университетом и Литовским медуниверситетом о проведении исследований.

К проекту по отслеживанию геномов коронавируса планируется подключить и Национальный институт по оценке риска в области пищевых продуктов и ветеринарии.

Данное исследование будет финансироваться государством. Также за помощью будет обращение в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе правительство поручило Министерствоу здравоохранения организовать и координировать отслеживание генома, чтобы установить мутации вируса.