В Литве начато расследование преступлений РФ против человечности в Украине

Nuotrauka BNS/ Teodoras Biliūnas

В четверг Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что начала досудебное расследование преступлений против человечности и военных преступлениях в связи с нападением России на Украину.

Расследование начато в соответствии и с 100-ой статьей Уголовного Кодекса Литвы о запрещенным международным правом обращении с людьми, 110-ой статьи об агрессии и 111-ой статьи о запрещенных военных атаках.

С просьбой начать досудебное расследование в отношении президента России Владимира Путина и авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко по причине войны в Украине обратилось Министерство юстиции Литвы.

Генпрокуратура указывает, что досудебное расследование было начато с учетом того, что в Украине осуществляется военная агрессия и запрещеные международным гуманитарным правом военные атаки на гражданское население, медиков, разрушения домов, больниц, учебных заведений и других гражданских объектов в Украине, в которых погибают не только взрослые, но и дети.

Также учитывается и то, что военные нападения происходят в районах, где находятся объекты, представляющие серьезную угрозу для окружающей среды и людей, такие как атомные электростанции, хранилища радиоактивного топлива и других ядохимикатов, кроме того, озвучиваются угрозы применения оружия массового поражения.

По сообщению литовской прокуратуры, целью расследования является сбор и документирование показаний людей, переезжающих из Украины в другие страны Европы, сбор всех возможных материалов, которые можно было бы использовать для привлечения виновных к уголовной ответственности.

«Понимая, что именно украинская прокуратура имеет наибольшее право преследовать лиц за военную агрессию в своей стране, мы также осознаем, что им нужна помощь в осуществлении такого уголовного преследования», — говорится в заявлении Генпрокуратуры Литвы.

Досудебное расследование было поручено группе прокуроров и сотрудников полиции.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, вызвавшую возмущение и гнев во всем мире.

Западные государства ответили на вторжение жесткими санкциями в отношении России и всяческой поддержкой Украины, в том числе военной.

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