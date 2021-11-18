Фото pixabay.com

В четверг в Литве начинает работу Представительство тайванцев, сообщило Министерство иностранных дел Тайваня.

Открытие представительства подчеркивает «новый и многообещающий куср двухсторонних отношений Тайваня и Литвы», говорится в сообщении.

Главой представительства назначен Эрик Хуанг, который также возглавляет представительство Тайбэя в Латвии.

Представительство тайванцев в Вильнюсе представляется как Офис Тайбэя по развитию торговых связей, но он также будет заниматься и консульскими вопросами.

Решение Литвы разрешить представительству острова действовать от имени тайванцев возмутило Китай, протестующий против любых попыток Тайваня действовать как независимое государство.

В других частях мира представительства действуют под названием Тайбэя, поскольку устоялось международное соглашение о том, что такое название не противоречит политике «единого Китая», не позволяющей трактовать Тайвань как отдельное государство.

Несколько месяцев назад, когда отношения между Вильнюсом и Пекином ухудшились, Китай отозвал своего посла в стране и потребовал, чтобы Литва сделала то же самое. Посол Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс для консультаций в начале сентября.

Связи

Литовские бизнесмены говорят, что дипломатический спор между Вильнюсом и Пекином значительно осложнил торговлю с этой азиатской страной.

Однако правительство Литвы надеется, что расширение связей с Тайванем поможет компаниям страны найти новы перспективный рынок.

В конце октября в Литве с визитом находилась делегация Тайваня, которая изучала возможности инвестиций и поиска новых торговых партнеров среди литовских компаний.

«У Тайваня и Литвы есть огромный потенциал для сотрудничества в различных сферах, таких, как полупроводники, лазеры, финансовые технологии и множество других», – говорится в сообщении МИД Тайваня.

По информации МИД, шесть меморандумов о сотрудничестве, подписанные во время визита тайванцев в Литву, создают «твердую основу для более прочных взаимоотношений».

«Тайвань будет ценить и укреплять эту новую дружбу, основанную на наших общих ценностях», – говорится в сообщении.

Литва также направляла ранее Тайваню вакцины от коронавируса.