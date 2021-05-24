В Литве начинается всеобщая вакцинация жителей старше 35-ти лет

«Сегодня мы переходим к новому этапу вакцинации. Если вам 35 или более лет, уже сейчас при приглашаем регистрироваться для вакцинации», – заявила в распространенном в понедельник видеообращении канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене.

«Давайте готовиться к поездкам, развлечениям и безопасным встречам с теми, по кому мы так соскучились», – добавила она.

Регистрация на прививку осуществляется на интернет-портале koronastop.lt.

Как и прежде, для вакцинации можно регистрировать не только себя, но и другого человека, также предусмотрена возможность выбрать самоуправление, в котором лицо хочет быть привитым.

Кроме того, если планы изменятся, в системе можно изменить время регистрации или вообще его отменить.

Всеобщая регистрация на прививки в стране действует с минувшей недели.

Для того, что регистрироваться на прививку от COVID-19 житель должен подтвердить свою личность через электронную систему госуслуг.

Массовая вакцинация, когда прививаться смогут все желающие, начнется со следующей недели. Будут прививать жителей с 16 лет.

По данным Департамента статистики, в стране первой дозой вакцины от COVID-19 привито более 931 тыс. жителей.