В Литве начинается всеобщая вакцинация жителей старше 35-ти лет

В Литве начинается всеобщая вакцинация жителей старше 35 лет от коронавируса.
В некоторых самоуправлениях жителей этой возрастной группы начали прививать еще раньше.
«Сегодня мы переходим к новому этапу вакцинации. Если вам 35 или более лет, уже сейчас при приглашаем регистрироваться для вакцинации», – заявила в распространенном в понедельник видеообращении канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене.
«Давайте готовиться к поездкам, развлечениям и безопасным встречам с теми, по кому мы так соскучились», – добавила она.
Регистрация на прививку осуществляется на интернет-портале koronastop.lt.
Как и прежде, для вакцинации можно регистрировать не только себя, но и другого человека, также предусмотрена возможность выбрать самоуправление, в котором лицо хочет быть привитым.
Кроме того, если планы изменятся, в системе можно изменить время регистрации или вообще его отменить.
Всеобщая регистрация на прививки в стране действует с минувшей недели.
Для того, что регистрироваться на прививку от COVID-19 житель должен подтвердить свою личность через электронную систему госуслуг.
Массовая вакцинация, когда прививаться смогут все желающие, начнется со следующей недели. Будут прививать жителей с 16 лет.
По данным Департамента статистики, в стране первой дозой вакцины от COVID-19 привито более 931 тыс. жителей.