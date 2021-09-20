В Литве находится командующий Нацгвардией Пенсильвании

ВС Литвы и Пенсильванскую Национальную гвардию связывает многолетнее тесное сотрудничество. Уже почти три десятилетия гвардия оказывает всестороннюю помощь Добровольческим силам Минобороны Литвы, проводит обучение литовских инструкторов, совместную военную подготовку.

Визит М. Шиндлера продлится до 25 сентября.

Кроме того, на этой неделе Литву посетят командующий вооружёнными силами США в Европе и Африке, генерал Кристофер Каволи и командующий Оперативным штабом Объединённых сил Германии, генерал-лейтенант Эрих Пфеффер.