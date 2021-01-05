В Литве не установлено серьезных побочных реакций на вакцину от COVID-19

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

По словам специалистов Государственного агентства по контролю за лекарствами, в Литве серьезных побочных реакций на вакцину COVID-19 пока не зарегистрировано.

На данный момент было получено шесть сообщений о пяти побочных реакциях на вакцину. Они были классифицированы как легкиеи и все прошли.

Несколько привитых сообщили о головных или мышечных болях, была зафиксирована температура. Два человека, в дополнение к этим симптомам, испытали легкую боль в месте инъекции , один человек сообщил о легкой боли и давлении в месте инъекции, легком зуде.

О предполагаемых побочных реакциях сообщили как мужчины, так и женщины в возрасте от 27 до 44 лет.

«На самом деле, уже сообщалось, что побочные реакции уже исчезли, все уже выздоровели (…), и ни один из тех, кто сообщил, не сообщил, что им требуется стационарное лечение или врач», — сказала специалист агентства, Ругиле Пилвинене.

О предполагаемых побочных реакциях на лекарства могут сообщить в службу как люди, испытывающие симптомы, так и медицинские учреждения. Согласно действующей процедуре, учреждения должны сообщать о предполагаемых побочных реакциях на вакцину в течение 15 дней с момента их возникновения.

Первая партия вакцины с 9 750 дозами в минувшие выходные была распределена по пяти крупным больницам страны — эти дозы вакцины были использованы в середине прошлой недели при вакцинации медиков. Для развития иммунитета одному человеку необходимо две дозы вакцины с интервалом в три недели.

Во вторник планируется продолжить вакцинацию двумя последующими партиями вакцины. За три партии Литва получила чуть больше 40 тыс. доз вакцины.

Вакцина BioNTech и Pfizer — первая и пока единственная разрешенная в Европейском Союзе.

Информация ЛК по сообщению BNS