В Литве не выявлено новых случаев коронавируса

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В Литве не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, однако к возможным заболевшим следует готовиться, утверждает министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

«В Литве нет новых случаев, но мы должны готовиться – применять все меры, в случае, если такие появятся, чтобы иметь возможность справиться с этими вызовами», – заявил А. Верига на пресс-конференции в понедельник.

Все результаты взятых в понедельник 15 мазков, по данным министерства, были отрицательными.

Как утверждает А. Верига, в данный момент идет подготовка к анализу мазков еще семи лиц.