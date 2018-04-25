В Литве не выявлено новых случаев коронавируса

В Литве не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, однако к возможным заболевшим следует готовиться, утверждает министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
«В Литве нет новых случаев, но мы должны готовиться – применять все меры, в случае, если такие появятся, чтобы иметь возможность справиться с этими вызовами», – заявил А. Верига на пресс-конференции в понедельник.
Все результаты взятых в понедельник 15 мазков, по данным министерства, были отрицательными.
Как утверждает А. Верига, в данный момент идет подготовка к анализу мазков еще семи лиц.
В Литве пока установлен один случай заражения коронавирусом – в минувшую пятницу такой диагноз был поставлен 39-летней жительнице Шяуляй. Женщина чувствует себя хорошо.
В ответ на вопрос о том, можно ли считать ее выздоровевшей, министр сказал, что для этого должны быть проведены еще два контрольных теста.
«Согласно международным рекомендациям пациент считается выздоровевшим тогда, когда дважды проведенный анализ дает отрицательный ответ. Сегодня взят мазок и будет проведено исследование. Это первый анализ. Если ничто не изменится, то мы должны подождать 24 часа и получить второй отрицательный результат», – сказал А. Верига.
По его словам, рекомендации по поводу массовых мероприятий остаются прежними – их отзывать не обязательно, они не запрещаются, однако люди сами «должны оценивать риски».
В целом в мире зарегистрировано более 89 тыс. случаев заражения COVID-19, более 3 тыс. человек скончались, немногим более 45 тыс. выздоровели.
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