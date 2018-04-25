В Литве новый рекорд заболеваний коронавирусом –281, две смерти

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За сутки в Литве подтверждено 281 новых случаев коронавируса, два человека скончались, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

Как сообщил в пятницу Национальный центр общественного здоровья (NVSC), одна смерть была зарегистрирована в Шяуляйском округе, где умер человек старше 80 лет, страдавший хроническим заболеванием.

Коронавирус подтвердился 24 сентября, и он проходил лечение в отделении медпомощи и поддерживающей терапии Куршенайской больницы.

Второй случай смерти зарегистрирован в Каунасском округе, умер человек старше 70 лет.

Коронавирус подтвердился у человека 28 сентября, при этом обстоятельства заражения установить не удалось.

В целом болезнь была выявлена у 7041 человека, из них продолжают болеть 3862, а 3035 — выздоровели.

По данным пятницы, от COVID-19 скончались 112 человек, на два больше, чем за сутки до этого.

В изоляции находятся 34 тыс. 269 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 343 ввозных случая.

За минувшие сутки проверено 8628 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 877 тыс. 398 тестов.

Информация ЛК по сообщению BNS