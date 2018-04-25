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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

В Литве новых случаев заболевания нет

Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

В субботу Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям заявила, что новых случаев коронавируса в Литве не обнаружено. В общей сложности проведено 136 исследований, все были отрицательными.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, возглавляющий Правительственную комиссию по чрезвычайным ситуациям сказал, что в настоящее время из зон повышенного риска вернулись 3 700 человек, они заполнили анкеты и оставили свои контактные данные. В Литве 466 человек получили справку о нетрудоспособности и не ходят на работу или не посещают учебные заведения.

Он также предупредил что, если в будущем вырастет количество инфицированных COVID-19, люди не обязательно будут госпитализированы, а получат помощь на дому и будут изолированы.

А.Вярига сообщил, что исследования проводятся в единственной лаборатории в Вильнюсе, и нет необходимости проводить исследования и в других городах. По его словам, лаборатория способна выполнять около 70 тестов за один раз, при нынешней потребности около 20.

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По словам министра, специальные средства из государственного резерва уже поступают в медицинские учреждения. Убедившись, что новых случаев коронавируса нет, он попросил жителей самим не посещать инфекционные больницы, потому что «есть пациенты, которые нуждаются в реальной помощи». Людям, которые вернулись из зон риска и чувствуют симптомы заболевания, рекомендуется позвонить по общему номеру службы экстренной помощи 112.

Он говорит, что военные готовы помочь добровольцам в аэропортах, но это пока не нужно. Также на некоторых дорогах в пунктах пропуска с внешними границами, а также в некоторых местах на границе с Латвией и Польшей есть пограничники, которые останавливают автомобили и предоставляют информацию.

Министерство призывает всех, кто недавно посещал зоны риска, сообщать о себе, заполнив анкету на веб-сайте Национального центра общественного здравоохранения.

Кроме того, А.Вярига  озвучил рекомендацию, полученную от Банка Литвы — меньше пользоваться наличными деньгами, чтобы предотвратить возможное заражение.

Пока в стране подтвержден лишь один случай коронавируса.

Информация «ЛК» подготовлено по сообщению BNS

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