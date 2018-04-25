В Литве новых случаев заболевания нет

Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

В субботу Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям заявила, что новых случаев коронавируса в Литве не обнаружено. В общей сложности проведено 136 исследований, все были отрицательными.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, возглавляющий Правительственную комиссию по чрезвычайным ситуациям сказал, что в настоящее время из зон повышенного риска вернулись 3 700 человек, они заполнили анкеты и оставили свои контактные данные. В Литве 466 человек получили справку о нетрудоспособности и не ходят на работу или не посещают учебные заведения.

Он также предупредил что, если в будущем вырастет количество инфицированных COVID-19, люди не обязательно будут госпитализированы, а получат помощь на дому и будут изолированы.

А.Вярига сообщил, что исследования проводятся в единственной лаборатории в Вильнюсе, и нет необходимости проводить исследования и в других городах. По его словам, лаборатория способна выполнять около 70 тестов за один раз, при нынешней потребности около 20.