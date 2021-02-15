В Литве обновлен план вакцинации от COVID-19, массовые прививки — весной

Согласно плану, кроме уже привитых групп, далее в феврале планируется начать вакцинировать работников детских садов, специалистов по спецпотребностям, онкологических пациентов, зараженных ВИЧ, жителей в возрасте 75 лет и старше.

Вторую дозу планируется ввести работникам аптек, работников учреждений здравоохранения, у которых нет контакта с пациентами COVID-19, а также привить военных, сотрудников разведки, участвующих в военных и миротворческих операциях.

В марте планируется начать прививать всех жителей старше 65 лет, а также болеющих хроническими заболеваниями. Массовую вакцинацию, по плану, ожидается начать в апреле.