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В Литве обновлен план вакцинации от COVID-19, массовые прививки — весной

Nuotrauka sam.lrv.lt

В понедельник Министерство здравоохранения Литвы сообщило об обновлении плана вакцинации от  COVID-19, согласно которому массовая вакцинация населения планируется весной. 

Как сообщило министерство, план обновлен с учетом планов доставки вакцин компаниями AstraZeneca, BioNTech/ Pfizer и Moderna.  

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«Если производители обеспечат стабильную поставку вакцин, то по обновленному плану вакцинации в первом квартале этого года начнут прививать пожилых людей старше 65 лет, а массовая вакцинация начнется уже весной», – сообщило министерство.

План обещают обновить с учетом поставляемого количества вакцин. 

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Согласно плану, кроме уже привитых групп, далее в феврале планируется начать вакцинировать работников детских садов, специалистов по спецпотребностям, онкологических пациентов, зараженных ВИЧ, жителей в возрасте 75 лет и старше. 

Вторую дозу планируется ввести работникам аптек, работников учреждений здравоохранения, у которых нет контакта с пациентами COVID-19, а также привить военных, сотрудников разведки, участвующих в военных и миротворческих операциях.  

В марте планируется начать прививать всех жителей старше 65 лет, а также болеющих хроническими заболеваниями. Массовую вакцинацию, по плану, ожидается начать в апреле. 

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