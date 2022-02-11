В Литве обновляется система оповещения населения с помощью сирен

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В рамках обновления системы оповещения населения сиреной новое оборудование должно поступить в муниципалитеты в течение двух лет, сообщили в пятницу в Департаменте противопожарной безопасности и спасения.

Эрнестас Труновас, глава отдела организации гражданской защиты Управления по гражданской безопасности, говорит, что существующая сеть сирен будет расширена, а количество людей, предупрежденных о стихийных бедствиях, будет значительно увеличено.

Также можно будет возможность централизованно управлять частью системы оповещения сиреной.

«В результате реализации проекта планируется закупить не менее 197 сирен, которые смогут предупреждать не менее чем на 75% населения, проживающего в районах, входящих в зону срочных действий защиты на случай аварии на Белорусской АЭС и расширенной дистанции — до 100 километров в зоне воздействия», – отмечает Труновас в пресс-релизе.

«Современная система оповещения сиреной будет установлена ​​в 17 муниципалитетах. Сирены должны быть переданы муниципалитетам к концу 2023 — началу 2024 года», — сказал он.

По данным департамента, в прошлом году он передало ближайшим к АЭС самоуправлениям города Вильнюса и района, Шальчининкского и Швенченского районов семь устанавливаемых сирен и 13 мобильных автомобильных сирен.

Новые сирены будут закуплены с помощью финансового механизма Европейского Союза, Норвегии.

Готовность к возможной аварии на БелАЭС является одним из приоритетных направлений деятельности департамента.

В Литве для предупреждения и информирования в случае чрезвычайной ситуации используются сетевые сообщения на мобильные телефоны, предупреждающие сирены, радио и телевидение.

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