В Литве объявлено о завершении сезона гриппа

Между тем, 9–15 мая, общая заболеваемость гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОЗВ) составляла 46 случаев на 10 тыс. населения.

По словам специалистов НЦОЗ, только что завершившийся сезон гриппа был похож на предпандемический сезон. «В настоящее время готовится всесторонний обзор этого сезона гриппа, в котором будет проведено сравнение предыдущего и более ранних сезонов», — сообщили в центре.

По данным НЦОЗ, на прошлой неделе в больницах страны от гриппа лечились четыре человека, трое из них дети в возрасте до 17 лет. На прошлой неделе госпитализировано 14 несовершеннолетних детей.

Статистика COVID-19 в Литве: 17 новых случаев, ни одной смерти от коронавируса

За минувшие сутки в Литве были выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни не скончался ни один человек, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.

Впервые заразились 14 человек, три человека — второй раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 85 человек, из них 11 — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей последнее время постепенно снижается и составил 68,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней — 10,4%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,8% жителей.

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