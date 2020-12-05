В Литве очередной рекорд — за день заразились 2848 человек

Департамент статистики в субботу сообщил, что за минувший день в Литве подтверждено 2848 новых случаев коронавируса, 21 человек умер.
Это наибольшее количество новых случаев в день с начала пандемии. За сутки выздоровели 2424 человека.
Также сообщается, что 1981 инфицированных пациентов проходят лечение в больницах, из них 147 находятся в реанимации. Кислород необходим 1067 пациентам, 87 человек находятся на искусственной вентиляции легких.
В настоящее время занято около половины больничных коек: 8626 из 16 660. Из 672 реанимационных коек занято чуть более половины — 392. Из 624 коек, которые могут быть использованы для искусственной вентиляции легких, заняты 228, из 6225 коек с кислородом занята 2121.
С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 72 430 человек, 41 225 — все еще болеет, 30 277 — выздоровели. Всего в Литве от коронавируса умерло 611 человек, а 318 инфицированных умерли от других причин.
За последний день на исследование взято 12 039 проб, общее количество проб, исследованных с начала пандемии, составляет 1 миллион. 317 тысяч 637.