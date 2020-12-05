В Литве очередной рекорд — за день заразились 2848 человек

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Департамент статистики в субботу сообщил, что за минувший день в Литве подтверждено 2848 новых случаев коронавируса, 21 человек умер.

Это наибольшее количество новых случаев в день с начала пандемии. За сутки выздоровели 2424 человека.

Также сообщается, что 1981 инфицированных пациентов проходят лечение в больницах, из них 147 находятся в реанимации. Кислород необходим 1067 пациентам, 87 человек находятся на искусственной вентиляции легких.