В Литве около 55 активных очагов коронавируса – НЦОЗ

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В Литве сейчас около 55 активных очагов коронавируса, говорит представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

По словам главного специалиста Отдела управления заразными заболеваниями НЦОЗ Дайвы Размувене, сейчас вирус наиболее стремительно распространяется среди людей молодого возраста, поэтому, несмотря на большое число случаев заболевания, люди болеют в легкой форме.

Специалист говорит, что вирус нередко распространяется через разного рода досуговую деятельность — кружки, спортивные клубы.