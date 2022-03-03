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В Литве осквернены памятники советским военным, был избит дипломат России

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

В среду в Юрбаркском и Кайшядорском районах Литвы были осквернены памятники советским солдатам. 

Представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис сообщил BNS, на мемориальном памятнике погибшим советским солдатам в деревне Пашалтуонис Юрбаркского района, около 11 часов дня была обнаружена надпись Putler Kaput! и свастика.

Между тем в Жасляй, Кайшядорского района, около 11.39 заметили, что краской испачкан мемориал советскому солдату и ограждение. 

Полиция начала расследование об осквернении могилы и публичного памятного места. За это грозит наказание в виде общественных работ, штрафа либо лишения свободы до трех лет. 

После того, как на минувшей неделе Россия напала на Украину и начала войну, у посольства России в Вильнюсе был избит дипломат этой страны, на ворота, герб и на тротуар была вылита жидкость неизвестного происхождения. 

На территории посольства Беларуси был снят государственный флаг этой страны и вывешен флаг независимой Беларуси и Украины, также была испорчена стена здания посольства. 

Кроме того, в Клайпеде краской было забрызгано ограждение Генерального консульства России. 

Премьер Литвы Ингрида Шимоните призвала жителей страны избегать провокаций и непонимания, поскольку это может использоваться вражеской пропагандой, об этом предупредила и Генпрокуратура. 

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