default image
Премьер полякам: слова А. Валинскаса не отражают отношения Кабмина, общества

Подробнее...
default image
Россия готова вместе с США заморозить число ядерных боезарядов при продлении ДСНВ на год

Подробнее...
default image
В. Шапока: в 2021 году снизится дефицит бюджета, стабилизируется соотношение долга и ВВП

Подробнее...
default image
Израиль и ОАЭ установили безвизовый режим

Подробнее...
default image
Греция построит стену на границе с Турцией

Подробнее...
default image
В суде продолжается рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже А. Палецкиса

Подробнее...
default image
Г. Науседа осуждает слова А. Валинскаса о В. Томашевском

Подробнее...
default image
США заключили с Польшей соглашение в сфере ядерной энергетики

Подробнее...
default image
Территории будут распределены по зонам, медики получат надбавки

Подробнее...
default image
COVID в Европе: Словения объявила эпидемию, а Уэльс - жесткий локдаун

Подробнее...
default image
В Литве от коронавируса умерли пять человек, заразились еще 202 человека

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис предлагает паузу в общественной жизни: продлить каникулы в школах

Подробнее...
default image
В ЕС фиксируют массовые атаки на вышки 5G

Подробнее...
default image
ВОЗ призывает использовать ситуацию с COVID-19 для подъема уровня здравоохранения

Подробнее...
default image
На досрочном голосовании во 2-м туре явка выше, чем в 1-ом туре

Подробнее...
default image
Бары Вильнюса обязались соблюдать более строгие меры безопасности

Подробнее...
default image
Швеция меняет стратегию борьбы с пандемией - СМИ

Подробнее...
default image
В сейм вносится проект госбюджета на 2021 год

Подробнее...
default image
Беларусь почти полностью перейдет на ID-карты к 2030 году

Подробнее...
default image
В Черном море нашли новые запасы газа

Подробнее...
default image
Спустя 10 дней после появления симптомов COVID-19 человек будет считаться выздоровевшим

Подробнее...
default image
А. Валинскас: высказывание было вырвано из контекста, я не разжигал рознь

Подробнее...
default image
В. Томашевский обратится к правоохране в связи с заявлением А. Валинскаса, начато расследование

Подробнее...
default image
Еврокомиссия создала карту заражения ЕС

Подробнее...
default image
Жители Вильнюса со вторника могут получить таблетки иода

Подробнее...
default image
Результат выборов определит активность избирателей – Р. Карбаускис

Подробнее...
default image
В ЕС резко ухудшили прогноз падения экономики

Подробнее...
default image
Г. Науседа на встрече "Инициативы трех морей" обсудил инфраструктурные проекты

Подробнее...
default image
Трамп собирается устанавливать мир с позиции силы

Подробнее...
default image
В Каунасе открыта скульптура в память о Т. Сугихаре

Подробнее...
default image
Умерли еще три человека с коронавирусом, все – в Каунасском округе

Подробнее...
default image
Требуется изоляция по возвращении из Италии, Болгарии, Лихтенштейна

Подробнее...
default image
Северный поток будет достроен - глава МИД ФРГ

Подробнее...
default image
Г. Науседа примет участие в виртуальном саммите «Инициативы трех морей»

Подробнее...
default image
Полевой госпиталь на 500 мест строят на Национальном стадионе Варшавы

Подробнее...
default image
В столице Литвы избиратели выстроились в очереди с началом голосования

Подробнее...
default image
Франция депортирует из страны 231 предполагаемого экстремиста после убийства учителя

Подробнее...
default image
Генсек ООН: Мир проигрывает пандемии коронавируса

Подробнее...
default image
ГИК Литвы утвердила результаты I тура выборов в одномандатных округах

Подробнее...
default image
В Литве 205 новых случая коронавируса, общее количество - 7726

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости

В Литве от коронавируса умерли пять человек, заразились еще 202 человека

Nuotrauka pixabay.com

За сутки в Литве от коронавируса умерли пять человек, также подтверждено 202 новых случая инфекции, общее число случаев заболевания достигло 7928, сообщило во вторник BNS Министерство здравоохранения. 

В данный момент болеют 4497 человек, выздоровели 3276 человек.

О трех смертях из пяти Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщил еще в понедельник. 

реклама

Кроме того, от других причин за минушие сутки умерли еще два заразившихся. 

От коронавируса в стране скончались 118 человек, 37 заразившихся умерли от других причин. 

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига сказал во вторник в сейме, что хотя число новых случаев и выглядит меньше, радоваться рано, потому что после выходных было сделано меньше тестов. 

В изоляции находится 31 тыс. 946 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 358 ввозных случаев.

За минувшие сутки проверено 8132 пробы на коронавирус. В целом в стране сделано 905 тыс. 929 тестов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.