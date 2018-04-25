В Литве от коронавируса умерли пять человек, заразились еще 202 человека

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За сутки в Литве от коронавируса умерли пять человек, также подтверждено 202 новых случая инфекции, общее число случаев заболевания достигло 7928, сообщило во вторник BNS Министерство здравоохранения.

В данный момент болеют 4497 человек, выздоровели 3276 человек.

О трех смертях из пяти Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщил еще в понедельник.