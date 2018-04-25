В Литве от коронавируса умерли пять человек, заразились еще 202 человека

За сутки в Литве от коронавируса умерли пять человек, также подтверждено 202 новых случая инфекции, общее число случаев заболевания достигло 7928, сообщило во вторник BNS Министерство здравоохранения.
В данный момент болеют 4497 человек, выздоровели 3276 человек.
О трех смертях из пяти Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщил еще в понедельник.
Кроме того, от других причин за минушие сутки умерли еще два заразившихся.
От коронавируса в стране скончались 118 человек, 37 заразившихся умерли от других причин.
Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига сказал во вторник в сейме, что хотя число новых случаев и выглядит меньше, радоваться рано, потому что после выходных было сделано меньше тестов.
В изоляции находится 31 тыс. 946 человек.
С 1 июня в Литве зарегистрировано 358 ввозных случаев.
За минувшие сутки проверено 8132 пробы на коронавирус. В целом в стране сделано 905 тыс. 929 тестов.