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TOP,Бизнес,Новости,Общество

В Литве открылись магазины бытовых товаров и стройматериалов

Фото BFL/Andrius Ufartas

Поскольку в среду правительство Литвы разрешило возобновить деятельность торговцам, у которых есть отдельный выход на улицу, в четверг начали работать магазины стройматериалов и бытовых товаров. Вскоре планируется открыться и мебельный торговый центр Ikea.  

Сеть Ermitazas сообщила BNS, что в четверг открыла магазины в Клайпеде, Шяуляй и других городах, где уже оборудованы все меры безопасности, в Вильнюсе и Каунасе  магазины Ermitazas откроются до субботы.

Nuotrauka Ermitažas/ facebook.com

Торговая сеть Senukai в четверг откроет двери покупателям в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и в других городах Литвы, где центры соответствуют требованиям безопасности.  

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

На сайте магазина отделочных и строительных материалов Depo сообщается, что с четверга магазины Depo также возобновляют работу.

Магазины шведского концерна Ikea в Литве планируется открыть в субботу, информировала BNS представитель Ikea по связям с общесвтенностью Ренате Данте. 

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

После месячного запрета правительство Литвы разрешило некоторым видам бизнеса возобновить работу. Вновь смогут открыться магазины не пищевых товаров, за исключением тех, что находятся в крупных торговых центрах, а также мелкие мастерские по ремонту, компании бытовых услуг, у которых есть отдельный вход с улицы.  

Послабления для бизнеса будут действовать при условии соблюдения мер безопасности, в противном случае предусматриваются санкции, а ограничения могут вернуться.  

Решением правительства, магазины и мастерские должны обеспечить 10 кв. метров площади на одного человека или обслуживать одновременно только одного покупателя, а в компаниях услуг прямые контакты с клиентом должны длиться не более 20 минут.

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