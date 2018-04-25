default image
Британия выделяет 300 млрд. фунтов на поддержку бизнеса из-за коронавируса. Что в других странах?

Подробнее...
default image
На границе с Польшей очереди грузовиков продолжают расти

Подробнее...
default image
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Подробнее...
default image
С.Сквернялис: от дальнобойщиков не будут требовать изоляции на две недели

Подробнее...
default image
На Мальте за нарушение карантина — штраф 1000 евро

Подробнее...
default image
Сербия вводит комендантский час для пожилых людей

Подробнее...
default image
В Литве – первый случай коронавируса, когда человек заразился внутри страны

Подробнее...
default image
В Греции наказали нарушителей мер карантина

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы выделил еще почти 30,6 млн евро на средства по борьбе с коронавирусом

Подробнее...
default image
При карантине ограничивается отпуск безрецептурных лекарств: в одни руки – одна упаковка

Подробнее...
default image
Власти США разошлют американцам чеки

Подробнее...
default image
Литва до конца недели продлила действие гуманитарного коридора для иностранцев

Подробнее...
default image
В Литве ещё семь новых случаев коронавируса, теперь их всего 33

Подробнее...
default image
За сутки в Латвии скачок числа новых случаев Covid-19 - заболели 15 человек

Подробнее...
default image
Меркель негодует и предупреждает

Подробнее...
default image
Вильнюс подготовился к взятию проб на коронавирус в мобильных пунктах

Подробнее...
default image
Covid-19: Въезжающие в Эстонию первые две недели проведут в изоляции

Подробнее...
default image
Для литовцев, застрявших за границей, заказан рейс из Амстердама

Подробнее...
default image
Испания последней из стран НАТО проголосовала за членство Северной Македонии

Подробнее...
default image
Жители Чехии шьют маски для себя и больниц

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

В Литве – первый случай коронавируса, когда человек заразился внутри страны

Фото pixabay.com

В Литве зафиксирован первый случай коронавируса, когда человек заразился внутри страны от вернувшегося из-за границы близкого, сообщил в среду министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

«У нас первый кластерный случай – человек, который заразился уже в Литве от приехавшего человека. Это кластерный случай, мы можем его отследить. Это члены семьи. Заразился член семьи от члена семьи, приехавшего из-за рубежа», – сказал А. Верига.

По словам министра, от приехавшего из-за рубежа заразился член пожилой семьи, входящий в группу риска.

Минздрав информировал, что заразивший его человек вернулся из Великобритании 11 марта и не соблюдал рекомендации самоизолироваться на 14 дней, посетил одонтолога.

реклама

Самоизоляция на 14 дней после возвращения из любого зарубежного государства в Литве обязательна.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600