В Литве планируется создать банк ДНК близких партизан

Несколько ведомств Литвы сейчас рассматривают возможность создания банка ДНК близких послевоенных партизан.
Он нужен для того, чтобы можно было идентифицировать найденные останки убитых, которые, согласно директиве Москвы 1946 года всех убитых зарывали тайно.
По поводу создания такого банка сейчас совещаются Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ), Вильнюсский университет, Государственная судебно-медицинская служба, Служба криминалистических расследований полиции Литвы.
«Решается, где этот банк должен быть», — сказал BNS старший советник Мемориального департамента ЦИГРЖЛ Эугениюс Пейкштянис.
По словам Э. Пейкштяниса, основы такого банка уже заложены. Работники ЦИГРЖЛ уже собради биологические образцы близких некоторых партизан и хранят их в Судебно-медицинской службе.
Партизанская война против советской оккупации в Литве проходила в 1944-1953 годах. В ней участвовало не менее 50 тыс. человек, а во всем движении сопротивления в качестве членов подпольных организаций, их сторонников участвовало около 100 тыс. жителей Литвы. В этйо войне погибло более 20 тыс. партизан и их сторонников.