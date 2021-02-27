В Литве планируется создать банк ДНК близких партизан

По словам Э. Пейкштяниса, основы такого банка уже заложены. Работники ЦИГРЖЛ уже собради биологические образцы близких некоторых партизан и хранят их в Судебно-медицинской службе.

Партизанская война против советской оккупации в Литве проходила в 1944-1953 годах. В ней участвовало не менее 50 тыс. человек, а во всем движении сопротивления в качестве членов подпольных организаций, их сторонников участвовало около 100 тыс. жителей Литвы. В этйо войне погибло более 20 тыс. партизан и их сторонников.