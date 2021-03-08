В Литве планируют расширить определение шпионажа до кражи тайны союзников

«Мы прекрасно знаем, что накопление информации враждебных разведслужб не обязательно должно быть тайным, оно может быть и для служебного использования, и информацией, которую конфиденциально передали или засекретили другие государства. Для защиты этого интереса, предусмотрено, что в случае преступления со шпионажем, объектом преступления должна считаться и государственная, и служебная тайна, и засекреченная информация, переданная зарубежным государством», – сказал BNS министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, также планируется усилить защиту интересов партнеров в Литве.

«Литва заключила ряд договоров о хранении секретной и конфиденциальной информации других государств как член НАТО и Евросоюза. Но до сих пор нельзя обеспечить защиты интереса других стран, например, если шпионская деятельность в Литве осуществлялась бы против государства-союзника», – сказал министр.

«Согласно этим изменениям, которые планируются, будет обеспечиваться и защита интересов наших союзников в этой сфере», – подчеркнул он.

А. Анушаускас также сказал, что планируется предусмотреть ответственность за нарушение суверенитета Литвы с помощью информационных технологий.

«До сих пор ответственность за использование таких технологий не была предусмотрена», – отметил он.

Министр пока не знает, будет ли более строгим наказание за шпионаж.

Сейчас за передачу зарубежному государству или его организации государственной тайны Литвы Уголовный Кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до десяти лет, а за такие действия по указанию зарубежного государства – от трех до 15 лет.

Публичные призывы к нарушению суверенитета Литвы наказываются лишением свободы до пяти лет.

На минувшей неделе в сейме была представлена оценка угроз национальной безопасности за прошлый год, проведенная литовской разведкой, в ней говорится, что вербовка жителей Литвы является постоянным процессом, а ее масштабы выросли.