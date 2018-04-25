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Экономика

В Литве почасовые затраты на труд увеличились

Фото pixabay.com

В четвертом квартале 2019 года, по сравнению с тем же периодом 2018 года, почасовые трудовые затраты на литовских предприятиях промышленности, строительства и услуг, включая и индивидуальные предприятия, увеличились на 4,8 % (за вычетом влияния количества рабочих дней), а только на коммерческих предприятиях — на 2,8%, сообщает BNS.

За квартал – в последнем квартале 2019 года по сравнению с июлем-сентябрем – трудовые затраты выросли на 3,5%, а на коммерческих предприятиях – на 3,7%, сообщил Департамент статистики Литвы. 

За год трудовые почасовые затраты наиболее значительно выросли в здравоохранении и в учреждениях социального труда (на 14,8%), в госуправлении и обороне, в секторе обязательного социального страхования (на 10,2%), а сократились в административной деятельности и обслуживании (на 1,7%), строительстве (на 2,8%), в транспорте и складировании (на 8%).

Наибольшее влияние на изменения трудовых затрат оказали вступившие в силу с начала 2019 года налоговые изменения.

Часть ВВП, приходящаяся на одного работающего жителя, в Литве составляла 76% среднего показателя ЕС. В Вильнюсском регионе этот показатель был 98%, а в регионе Центральной и Западной Литвы — 65%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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