В Литве подтвержден 47 случай смерти от коронавируса

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В Литве подтвержден 47-ой случай смерти от коронавируса – в Клайпедской университетской больнице скончалась пожилая пациентка из дома престарелых в городке Картена, что Кретингском районе, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

«Выяснилось, что ее анализ на коронавирус оказался позитивным 27 апреля, а 5 мая женщина скончалась в Клайпедской университетской больнице», – сказала BNS во вторник директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, пациентка принадлежала к группе риска.

«К группе риска она была причислена по возрасту – ей было более 80 лет и по причине смежных заболеваний», – сказала Р. Лингене.

В понедельник НЦОЗ сообщил, что в Больнице ухода и поддерживающего лечения Картены в целом коронавирус выявлен у 24 пациентов и 5 работников.

По данным на вторник, коронавирусом в Литве заразились 1423 человека, до сих пор было известно о 46 смертельных исходов от этого вируса.