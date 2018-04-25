В Литве подтвержден 61 новый случай коронавируса, общее число – 3565

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В Литве за минувшие сутки подтвержден 61 новый случай коронавируса, общее их число возросло до 3565, сообщил в пятницу Минздрав.

Сейчас коронавирусом все еще больны 1283 человека, 2181 человек считаются выздоровевшими.

В изоляции сейчас находится 8096 человек.

В стране от коронавируса умерло 87 человек, 14 заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве зафиксировано 238 завозных случаев заболевания коронавирусом.

В лабораториях страны за сутки проверено 5864 проб, общее число проверенных проб составляет 716 тыс. 972.