default image
ЕС созовет в 2021 году мировой саммит по здравоохранению

Подробнее...
default image
Около 20 % лифтов многоквартирных домов находится в аварийном состоянии

Подробнее...
default image
ВОЗ: Закрытие школ должно быть крайней мерой

Подробнее...
default image
А.Вярига: Латвия не сделала исключения, по приезде литовцам нужно будет изолироваться

Подробнее...
default image
Туроператоры Tez Tour и Novaturas возобновляют полеты на Кипр

Подробнее...
default image
В США отказались от скрининга на COVID-19 прибывающих пассажиров

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене: изменений на границе с Беларусью нет, движение осуществляется обычно

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: если Беларусь закроет границы, Литва и Польша поступят также

Подробнее...
default image
В Латвии запретили георгиевскую ленту

Подробнее...
default image
Пересечение границы с Беларусью проходит как обычно – командующий погранслужбы

Подробнее...
default image
Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей

Подробнее...
default image
Linava: Беларусь уже пару дней как усилила проверки – „машины проверяют рентгеном“

Подробнее...
default image
Израиль вновь вводит жесткий карантин

Подробнее...
default image
В социальных сетях распространяется ложная информация против ношения масок

Подробнее...
default image
В Литве подтвержден 61 новый случай коронавируса, общее число – 3565

Подробнее...
default image
Пожары в Испании уничтожили почти 9 тыс. гектаров леса

Подробнее...
default image
Сейм Литвы не будет уточнять бюджет страны этого года

Подробнее...
default image
Кабмин утвердил мероприятия в честь Конституции Речи Посполитой

Подробнее...
default image
У Елизаветы II станет меньше подданных

Подробнее...
default image
С 18 по 20 сентября в Литве празднуются Дни европейского наследия

Подробнее...
default image
Генсек ООН: ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля

Подробнее...
default image
Премьер Польши предлагает ЕС создать фонд помощи Беларуси в 1 млрд евро

Подробнее...
default image
В Латвии срок самоизоляции для прибывших из-за границы сокращен до 10 дней

Подробнее...
default image
Правительства Литвы и Польши обещают поддержку жителям Беларуси

Подробнее...
default image
Литва и США договорились о тщательных проверках поставщиков оборудования для сетей 5G

Подробнее...
default image
ВОЗ опасается эпидемии туберкулеза в Европе

Подробнее...
default image
Атакующие учения России и Беларуси вызывают тревогу – В.Рупшис

Подробнее...
default image
Меркель возглавила рейтинг доверия жителей развитых стран

Подробнее...
default image
Литва согласилась выделить 2,5 млн евро на создание вакцины от коронавируса

Подробнее...
default image
Трамп пригрозил мерами ВТО

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: США и Литва поддерживают людей Беларуси в борьбе за демократию

Подробнее...
default image
Германия предложила США сделку по Северному потоку-2

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудил с премьером Польши ситуацию в Беларуси, повестку Совета ЕС

Подробнее...
default image
В Еврокомиссии заявили о разработке нового санкционного режима

Подробнее...
default image
Сейм решит будут ли узаконены в Литве государственные аптеки

Подробнее...
default image
За сутки подтверждены 62 новых случая коронавируса, общее количество – 3504

Подробнее...
default image
Во Франции из-за COVID-19 закрыли 2,1 тыс. школьных классов

Подробнее...
default image
В Вильнюсе состоится совместное заседание Кабминов Литвы и Польши

Подробнее...
default image
В Испании запретили прославление режима Франко

Подробнее...
default image
В больнице Радвилишкис установлены 8 случаев заражение коронавирусом

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости

В Литве подтвержден 61 новый случай коронавируса, общее число – 3565

Nuotrauka pixabay.com

В Литве за минувшие сутки подтвержден 61 новый случай коронавируса, общее их число возросло до 3565, сообщил в пятницу Минздрав.

Сейчас коронавирусом все еще больны 1283 человека, 2181 человек считаются выздоровевшими.

В изоляции сейчас находится 8096 человек.

В стране от коронавируса умерло 87 человек, 14 заразившихся коронавирусом умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве зафиксировано 238 завозных случаев заболевания коронавирусом.

В лабораториях страны за сутки проверено 5864 проб, общее число проверенных проб составляет 716 тыс. 972.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.